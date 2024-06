Cilaos déjà dans la fièvre olympique

Les étoiles des Jeux olympiques de Paris peuvent paraître lointaines depuis le cirque de Cilaos. Qu’à cela ne tienne, la fièvre des Jeux s’est invitée sur les nouveaux plateaux sportifs de la commune, le vendredi 31 mai, pour les élèves de l’Ecole du centre et du collège Alsace-Corré. Là où le Conseil départemental avait déployé son dispositif « La Réunion Terre de champions », qui vise à fédérer les Réunionnais autour des valeurs du sport et de l’olympisme.

À Cilaos, ce sont le karaté, le MMA et surtout les sports de pleine nature qui étaient présentés à travers des ateliers d’initiation. Comme celui qu’animait Vivien Menet, professeur d’EPS au collège Alsace-Corré et président d’une association sportive qui propose aux élèves de faire du trek, de l’escalade ou de la course d’orientation. « Nous utilisons les infrastructures naturelles de Cilaos afin qu’ils puissent être maîtres de leur terrain de jeu, expliquait-il. Il y a des élèves sui ne vont plus en forêt, mais il y en a aussi qui vivent dans les écarts et qui prennent des sentiers pour venir au collège. On essaie de les sensibiliser à cet environnement. »

Dominique Boulanger, président du Cilaos Bike team, invitait, lui, les jeunes à abandonner la trottinette électrique pour renfourcher leurs vélos. « Depuis 4 mois, on fait du bénévolat pour le nettoyage des pistes, racontait-il. Et l’ONF a fait un gros travail pour les rouvrir. Il faut poser les tablettes et refaire du sport. Nous avons un écrin magnifique pour ça. »

Pour le Département, c’était l’occasion de valoriser son action en matière de développement de sport de pleine nature. En effet, la randonnée est la 1èreactivité touristique tout segment confondu à La Réunion, et un Réunionnais sur deux pratique une activité physique de pleine nature au moins une fois par an. La Collectivité agit donc, en lien avec ses partenaires et gestionnaires d’espaces naturels sensibles, pour la préservation des espaces naturels sensibles et la biodiversité de La Réunion, le terrain de jeu des pratiquants d’activités de nature.

François Metz, directeur régional de l’UNSS, Olivier Fort, président de la Conférence régionale du sport, et Frédéric Segart, premier adjoint au maire de Cilaos, soulignaient tous, successivement, l’importance de remotiver les jeunes à pratiquer régulièrement du sport, et la nécessité de leur montrer des exemples de réussite sportive, ce que s’attache à faire l’opération départementale « La Réunion Terre de champions » depuis son lancement en début d’année.

