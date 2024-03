CHU de La Réunion : “On constate une baisse de la qualité de soins tous les jours”

“On reste mobilisé”, voilà comment Expedit Lock Fat, le secrétaire général du syndicat CFDT Santé Sociaux, aborde la question de la dette du CHU. Après l’aide massive de l’État de 40 millions pour tenter de sauver la situation, le problème est loin d’être réglé pour le syndicaliste. “On constate une baisse de la qualité de soins tous les jours. D’ailleurs, nous commençons à recenser les témoignages de nos adhérents dans les services et les agents rapportent un manque de personnel. Donc déjà un manque de remplacements, mais aussi un manque de matériels et produits qui commence à poser des problèmes car il faut rappeler que le CHU ne payait plus certains fournisseurs”.

Reste à savoir donc à combien s’élève la dette du CHU Réunion pour l’exercice 2023. “On devrait avoir une réunion le 20 mars, et nous serons très attentifs. De ce chiffre dépend beaucoup”, explique Expedit Lock Fat. L’enveloppe de l’État n’est pas suffisante pour l’intersyndicale qui espère toujours que le caractère insulaire de l’hôpital sera pris en compte correctement.