« Je l’ai frappée accidentellement »

Dans la nuit du 1er au 2 décembre 2023, en rentrant chez elle assez tardivement, Sandy découvre son ex-conjoint endormi sur son canapé. L’homme n’a pas à être là puisque ils sont séparés et qu’il sait qu’elle ne souhaite plus le rencontrer. Il aurait cependant gardé une clé du domicile. Sandy récupère sa fille et s’apprête à quitter les lieux afin d’éviter une nouvelle dispute. Mais Ludovic la rejoint au moment où elle monte dans la voiture.

Il l’agresse physiquement et la ramène de force dans le logement par les cheveux. Pour tenter de préserver son enfant qui assiste à la violente scène, Sandy va la mettre au lit. Pendant ce temps, Ludovic fait des allers-retours entre la chambre à coucher et le salon. Jusqu’à ce que la tension monte à nouveau d’un cran et qu’il se mette à donner des coups de tête au front de son ex-compagne et la menace de mort.

En garde à vue, il assure aux policiers l’avoir frappée accidentellement et se présente comme la victime agressée par son ex. Malheureusement pour lui, des SMS d’excuses sont retrouvés dans son téléphone au cours de l’enquête qui est ouverte pour des violences volontaires sur conjoint. Des textos dans lesquels il s’excuse et d’autres qu’il a adressés à son frère en ces termes : « j’ai vu noir ».

En confrontation, les versions s’opposent et chacun reste sur ses positions. Sauf que Ludovic est déjà connu pour avoir violenté cette victime. Il doit en effet être jugé devant le tribunal correctionnel en septembre prochain pour des faits similaires.

À la barre du tribunal correctionnel ces derniers jours, Ludovic fait face aux magistrats qui insistent pour savoir ce qu’il faisait chez son ex-compagne alors qu’il n’aurait pas dû s’y trouver. Il se justifie en expliquant qu’ils ont « une relation secrète » et que le soir des faits, elle était rentrée alcoolisée. « Je voulais pas qu’elle conduise avec la petite », lance le prévenant prévenu.

Malgré les éléments qui plaident en faveur de la victime, Ludovic n’en démord pas. C’est sa faute à elle s’il l’a frappée. Un discours relevé par le ministère public qui s’inquiète devant le trentenaire « sans limite ni remise en question ».

« Il faut qu’il soit aidé dans sa séparation et dans sa consommation d’alcool », rétorque l’avocate de la défense, Me Catherine Moissonnier. La robe noire a été entendue. Le conjoint violent a été condamné à six mois de prison qui pourront être aménagés. Il devra se faire soigner s’il veut éviter la prison et indemniser la victime.