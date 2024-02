Chronique d’une débâcle programmée…

La mobilisation du monde agricole révèle au grand jour les problèmes supportés par les agriculteurs depuis trop longtemps. Pourtant, cela fait des années qu’ils alertent sur leur situation. Personne ne les a entendus. Personne n’a vu ce qui pouvait s’annoncer comme une « bombe à retardement ». Tout le monde regardait ailleurs, content que le gigantesque négoce mondial était là pour remplir les garde-manger des Français.

Tout en imposant un « modèle vertueux » aux producteurs des pays membres, l’Union européenne n’a eu de cesse d’ouvrir les portes en grand à l’importation massive de produits qui eux, ne subissent aucune contrainte. Produits douteux et moins coûteux qui atterrissent dans nos assiettes. Une concurrence déloyale qui s’ajoute à la compétition entre pays producteurs de l’Union.

Double peine pour nos agriculteurs !

Le plus sidérant c’est de voir des responsables politiques qui ont approuvé les traités de libre-échange, s’aligner, sans aucun scrupule, aux côtés des agriculteurs aujourd’hui. D’une main on caresse, de l’autre on poignarde !

Les crises et les conflits ont un mystérieux pouvoir, celui de dévoiler une multitude de problèmes dont la plupart des citoyens ne soupçonnent même pas l’existence. Ainsi, l’épisode covid nous a montré les effets pervers de la délocalisation de nos industries à l’étranger : Manque de masques à tel point que les couturières bénévoles, se sont mises à leur machines à coudre pour en fournir aux hôpitaux et à une partie de la population ; manque de médicaments ; difficultés (ou obstacles financiers ?) pour produire un vaccin, etc.

En même temps, cette crise jetait une lumière crue sur les conditions de travail des personnels hospitaliers.

De même, la guerre en Ukraine nous a rappelé cruellement combien nous sommes dépendants de matières premières extérieures, notamment énergétiques (gaz, pétrole…).

En France aujourd’hui, toutes les personnalités politiques se plaignent des conséquences de la désindustrialisation sur notre économie et notre société en général. Même ceux qui ont donné leur « bénédiction » au système. Personne n’aurait le courage d’admettre sa responsabilité… Si on leur posait la question, chacun dirait «Ce n’est pas moi, c’est l’autre». Belle hypocrisie !

Merci à nos décideurs ! Merci à tous les technocrates et politiques de l’Union européenne qui élaborent des programmes, édictent des lois et qui, tout en validant des traités, signent la mise à mort de nombreuses filières dans notre pays et d’autres au sein de l’Union. Belle conception de l’unité et de la solidarité pour l’Europe !

Omarie