Chronique du week-end…

La crainte est de voir le conflit s’étendre à d’autres puissances…

A travers l’attaque d’Israël c’est tout l’Occident qui est concerné…pour ses valeurs mais aussi pour son économie.

On peut s’apitoyer sur le sort des victimes par solidarité humaine, par solidarité religieuse aussi, je lis et je vois aux alentours des mosquées comme dans la rue, des choses là-dessus; mais il faudra quand même choisir son camp… »le en même temps » n’apporte rien de bon …nous le vivons politiquement et quotidiennement en France notamment.

On ne peut vivre tiraillé par des sentiments qui s’opposent …être écartelé.

C’est difficile de jouer avec des fausses cartes et de vivre avec des faux sentiments.

Il faut parfois abandonner un peu de son affect.

Dans la vie il arrive qu’il faille choisir.

Un membre gangrené doit être coupé pour sauver le reste du corps .

C’est l’acte chirurgical…

C’est la situation qui impose le choix.