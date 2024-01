Chats sauvés au Bernica : L’association REVEZ lance un appel à l’aide urgent

Le communiqué :

L’ASSOCIATION REVEZ A BESOIN DE VOUS POUR CONTINUER DE PRENDRE SOIN DES 54 CHATS TROUVÉS ENFERMÉS DANS UNE MAISON DU BERNICA EN AOÛT DERNIER.

Depuis plusieurs mois, l’association REVEZ prend soin de la soixantaine de chats qui appartenaient à un monsieur dépassé par le nombre de portées. Des bénévoles se relaient quotidiennement, aux côtés du propriétaire, pour sociabiliser ces matous, les nourrir et prendre soin de leur environnement.

Lors du sauvetage, une cagnotte avait été créée dans l’urgence et l’association avait pu compter sur la générosité d’entreprises et de particuliers pour récolter de la marchandise afin de réhabiliter leur habitat et nourrir les félins.

Malheureusement, les dépenses se sont accumulées (achat de matériaux, de produits d’entretien, de jouets et d’alimentation) et la cagnotte est à ce jour épuisée.

REVEZ a donc créé une nouvelle cagnotte sur la plateforme HelloAsso et en appelle à la générosité des amoureux des chats. C’est à la fois une aide à la condition de ces animaux mais aussi de leur maître, qui continue de venir tous les jours voir ses chats.

Certains ont eu la chance d’être adoptés mais il en reste encore beaucoup qui attendent de trouver leur famille pour la vie. Aussi, samedi 27 janvier prochain, l’association organise une journée portes ouvertes adoption à la chatterie du Bernica et espère pouvoir faire adopter certains de ses protégés.

L’adresse sera communiqué sur simple demande par SMS, mail ou via la page Facebook de REVEZ.

Durant cette journée, une collecte alimentaire sera organisée et une vente solidaire de gâteaux sera disponible.

Les bénévoles vous espèrent nombreux et les chats comptent sur vous.

LEUR HISTOIRE…

C’est en août 2023, dans le cadre d’une campagne de stérilisation avec des étudiants vétérinaires, que l’association REVEZ est venue au secours de ces félins qui vivaient dans des conditions d’hygiène déplorable.

En un week-end, les chats ont été capturés, stérilisés et identifiés et leur habitat a été intégralement rénové durant des travaux menés par des bénévoles sur plusieurs semaines.

Cette aide a permis aux chats de regagner un abri conforme à leurs besoins et d’aider la personne qui en était responsable et s’est laissée dépasser par la situation, pensant les protéger en les enfermant, afin d’éviter qu’ils ne meurent empoisonnés.

LIEN DE LA CAGNOTTE

https://www.helloasso.com/associations/revez/formulaires/2