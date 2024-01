Chaque époque a ses codes.

Il a fallu plusieurs millions d’années d’apprentissage pour que notre ancêtre bipède franchisse les mille étapes de ce que nous appelons aujourd’hui, la civilisation. Mille attitudes, mille sentiments d’aujourd’hui n’existaient pas au sein de la tribu humaine dans ses débuts. L’attachement viscéral d’une mère pour son enfant a précédé toute notion de famille. Le désir a précédé l’amour. L’instinct individuel de survie a précédé tous les types d’organisation sociale. La lutte pour la vie fut la seule loi des humains, bien avant toutes les autres lois. Alors, se moquer des primitifs, c’est se moquer de nous-même, c’est se moquer de nos pères, c’est se moquer de tous nos ancêtres proches ou éloignés. Je n’ai pas honte d’avoir été enfanté par une nature cruelle. Je n’ai pas honte d’avoir été un animal sauvage. Bien au contraire, je suis fier du chemin parcouru. Et même si je ne suis pas encore parvenu à l’âge de la sagesse, je suis subjugué de savoir d’où je viens. Je remercie le ciel d’avoir permis à mon espèce, non seulement de survivre, mais de progresser, aussi bien quantitativement que qualitativement. Et, en regardant en arrière, je me dis qu’il serait monstrueux d’interrompre cette route vers la perfection. Tout a été dit, tout a été fait pour continuer notre route vers un total épanouissement de toutes nos qualités humaines. Et ce ne sont pas quelques trublions qui vont entraver cette superbe progression. Ne nous laissons pas aveugler ou éblouir par le feu d’artifice de ces trublions, probablement, le dernier sursaut de la bête immonde qui est en chacun de nous. Non, l’élan est trop fort. Le passé nous dicte sa loi. Et nous savons aujourd’hui que la tendance forte de ces millions d’années d’évolution, ne peut nous mener qu’à l’équilibre, la paix, la sérénité et la tolérance.

C’est d’ailleurs probablement pour cela que nous avons inventé un Dieu d’amour. Ne le faisons pas mentir.

François-Michel MAUGIS