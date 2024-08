Chapeau de paille, bertel et uppercuts : Jérémy Payet de retour en septembre lors du Karaté Combat 49

Jérémy Payet, surnommé « Mister K.O. », se prépare à livrer son troisième combat au sein de l’organisation Karate Combat le 18 septembre prochain. Depuis son entrée dans la compétition, il n’a cessé de marquer les esprits. Son premier combat s’est conclu par une victoire éclatante avant la limite contre l’Espagnol Fernando Moreno Paz. Son deuxième affrontement, plus disputé, l’a vu triompher du Chinois Zhang Kui par décision des juges après un combat acharné.

Connu pour ses déclarations sans filtre, Jérémy Payet a promis un KO lors de son retour, un engagement qu’il compte bien tenir pour solidifier sa place dans l’organisation et poursuivre son rêve de devenir champion. Bien que le nom de son prochain adversaire reste inconnu à ce jour, Payet ne cache pas son intention de continuer à dominer dans l’arène.

Au-delà de ses performances, Jérémy Payet se distingue par son style unique et ses entrées spectaculaires, où il arbore fièrement un chapeau de paille et un bertel, afin de montrer au monde ses racines réunionnaises. Ce caractère distinctif lui a permis de se faire un nom parmi les fans et les promoteurs, qui le mettent régulièrement en avant sur les réseaux sociaux.

Pour le Saint-Joséphois, s’établir durablement au sein de Karate Combat représente une opportunité majeure, tant sur le plan sportif que financier. Aux États-Unis, marché clé pour les arts martiaux, des disciplines comme le kick-boxing et le Muay-Thaï peinent à trouver un large public. En revanche, Karate Combat est en pleine expansion et pourrait rapidement devenir la compétition phare des sports de combat pieds-poings. Une trajectoire ascendante que Jérémy Payet compte bien suivre, avec l’objectif ultime d’imposer La Réunion sur la carte mondiale des arts martiaux.