Champigny-sur-Marne : « Je vais te tuer, sale juive »

Un individu armé d'un couteau a pénétré à l'intérieur d'une crèche juive à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) mardi après-midi, proférant des menaces de mort à l'encontre de la directrice et exprimant des propos antisémites. Le suspect a réussi à s'enfuir sans causer de blessures à quiconque. Le parquet de Créteil a ouvert une enquête pour menaces de mort et violences aggravées.

Les faits se sont produits en début d’après-midi mardi, lorsqu’un homme a pénétré dans une crèche juive par une porte non verrouillée, portant un grand couteau. Il s’est dirigé rapidement vers le bureau de la directrice et a proféré des menaces choquantes : « Je vais te violer, je vais te tuer, sale juive, sale sioniste, je vais revenir avec des personnes et te faire comme à Gaza ». Tout en proférant ses propos, il a violemment frappé le bureau avec sa main, selon les informations fournies par le parquet.

Le suspect a ensuite pris la fuite sans avoir commis de violence physique, et il n’a pas croisé d’enfants pendant son passage. Neuf enfants étaient présents au moment des événements. Par mesure de sécurité, ils ont été confinés dans une salle de la crèche, tandis qu’une autre crèche située à proximité a également pris des mesures de sécurité. La directrice de l’établissement a décidé de porter plainte.

Le parquet de Créteil a ouvert une enquête pour « menace de mort matérialisée en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion », « menace de crime contre les personnes en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion », ainsi que « violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours avec trois circonstances aggravantes (sur une personne chargée d’une mission de service public, aux abords d’un établissement d’éducation, en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion) ».