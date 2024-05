CFAO Motors Réunion devient le nouveau distributeur officiel de Jeep à La Réunion

Afin de renforcer sa présence sur le marché automobile de l'île, la marque emblématique Jeep a choisi CFAO Motors Réunion (CMR) comme nouveau distributeur officiel à La Réunion. Dès mai 2024, CMR prendra en charge la distribution de la gamme complète des véhicules Jeep, connus mondialement pour leur robustesse et leur capacité à franchir tous les obstacles.

Forte de son expérience en tant que distributeur de Citroën, CMR apporte son expertise pour développer la marque iconique Jeep sur l’île. L’équipe de CMR est prête à relever ce nouveau défi et à assurer une transition, maintenant les normes de qualité élevées qui ont fait la réputation de Jeep à travers le monde.

Cette nouvelle collaboration avec Jeep marque un tournant important pour la marque à La Réunion. Une opportunité pour les clients de vivre leurs aventures avec confiance et style, grâce aux performances et au confort inégalés des véhicules Jeep.

Et un tout nouveau showroom

Un tout nouveau showroom, situé au 18, rue Lislet Geoffroy à Sainte-Clotilde, ouvrira ses portes pour offrir aux clients de La Réunion une expérience immersive dans l’univers de Jeep. Cet espace dédié permettra aux visiteurs de découvrir et de tester toute la gamme Jeep, réputée pour son esprit d’aventure et sa technologie de pointe. L’ouverture de ce showroom principal est prévue pour le 10 mai 2024, avec un point Service intégré pour répondre à tous les besoins après-vente.

Pour faciliter l’accès aux services après-vente et garantir une expérience client optimale, CMR a également mis en place un numéro dédié à Jeep, le 02 62 40 40 97, permettant aux clients de prendre rendez-vous à Sainte-Clotilde pour l’entretien et la réparation de leurs véhicules.

Contact Jeep : 02 62 40 40 97

18, rue Lislet Geoffroy à Sainte-Clotilde