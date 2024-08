Cézanne a doublé la fréquentation du musée Léon Dierx

Excellente nouvelle pour les vacanciers et autres passionnés d’art : la visite de l’exposition « Cézanne impressionniste », prévue initialement pour 4 mois, reste toujours possible au musée Léon Dierx à Saint-Denis grâce à sa prolongation jusqu’au 27 octobre 2024. Le public de La Réunion a réservé un accueil exceptionnel à cette exposition depuis son vernissage le 14 mars, soit, 48 heures après l’arrivée sur le sol réunionnais de ses deux pièces maîtresses : La Table de cuisine et Nature morte au tiroir ouvert. Ces toiles de Paul Cézanne font partie des 180 œuvres prêtées par le Musée d’Orsay à 24 musées partout en France, dans le cadre du 150e anniversaire de l’impressionnisme, célébré sous l’égide du Ministère de la Culture.

Unique structure d’Outre-mer ayant pris part à l’opération, le Musée Léon Dierx a doublé sa fréquentation, en comparaison avec les statistiques de l’année dernière à la même période, grâce à ces œuvres qui, rappelons-le, font partie du patrimoine national. En plus des « entrées payantes » qui ont augmenté de 80%, par rapport à 2023, les visites guidées, proposées par l’équipe du musée à destination des scolaires et des centres aérés, ont aussi connu un franc succès avec pratiquement 2 séances quotidiennes. Il en est de même pour les amateurs d’art qui ont visiblement apprécié les Nocturnes de Cézanne animées par la comédienne Vanessa Bile-Audouard. Tout comme les groupes d’adultes des centres de formation et d’association de retraités. Le Département a également tenu à partager l’événement, avec un public habituellement éloigné de la Culture, à l’instar des jeunes des foyers de l’enfance ou encore des patients des hôpitaux.

Face à l’engouement du public et forts de cette belle performance en terme de fréquentation, le Département et le musée d’Orsay ont décidé de « faire durer le plaisir » et de reporter la clôture de l’exposition – programmée initialement le 16 juin 2024 – au 27 octobre. Le musée Léon Dierx est ouvert au public, tous les jours de 9h à 17h, du mardi au dimanche.

