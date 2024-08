C’est à la fin de la soirée qu’on paye les musiciens

J’avais déjà écrit ceci sur un des podcasts précédents mais je le répète ici….

[ En France, ils font profil bas » à droite comme à gauche devant le succès des J.O.

« Chacun peut trouver la situation qu’il voudra pour illustrer cette pensée …

« Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition violente de la part des esprits médiocres. »

Albert Einstein

Macron est-il un grand esprit pour avoir tant vanté les J.O. 2024 à Paris comme une réussite garantie à l’avance ….

Les détracteurs de ces jeux étaient-ils si médiocres de penser autrement …certains depuis ont complètement disparu de la scène médiatique …

…La FI et son front populaire se cachent.(ndlr: https://www.lepoint.fr/politique/comment-le-nfp-a-decu-les-electeurs-de-gauche-03-08-2024-2567090_20.php ) .

Comme on dit: » les oiseaux se cachent pour mourir « .

…

Le FN a fondu comme neige au soleil …contredit dans toute sa diatribe habituelle sur une France plurielle et diversifiée …si une élection devait se dérouler ce jour en plein milieu des J.O. quel score obtiendrait-il?

Les aspirinés comme les teintés de peau se fondent dans une liesse sportive populaire comme rarement vue…

Chacun a oublié sa peur intime de disparaitre de la société sous les traits et le visage qu’il présente.

De ces deux groupes combien de faux-culs se sont ravisés et se couchent depuis à voir la France comme une grande puissance, en tout cas en jeux et amusements pour tous les goûts !

Mais les Jeux se déroulent et c’est l’été , le temps des insouciances ….

C’est le temps présent , on est dans l’action c’est le plus important…

Vivons! »]

…

Vivons le temps que ça dure car tout a une fin.

…

Il y a les déficits creusés 9 milliards rien que pour la ville de Paris….mais les rats , les voyous , les saletés de la rue et les difficultés de circulation reprendront très vite après ces jeux …le ménage fait n’est que provisoire ..

Et puis les renforts de policiers et de gendarmes appelés à Paris pour ces Jeux seront rendus à leurs casernements et à leurs commissariats , même la Réunion y a contribué en effectifs . .des policiers, des pompiers , des chauffeurs de bus ont fait le voyage Réunion/ Paris avec prime au bout pour les faux frais !

Jugez du peu ..on a raclé les fonds de tiroirs dans tous les territoires pour servir Paris dans son confort et pour sa sécurité.

Paris a accaparé beaucoup de moyens appartenant habituellement aux régions de France.

Paris et le désert français ça a été aussi l’image de ces J.O.

..

La cérémonie de clôture sera-t-elle du même tonneau et de la même fabrique que celle de l’ouverture ?

A diviser les Français du terroir comme à l’international …voire à offenser les croyances des uns et des autres pour servir une idéologie fumeuse et sans idéal universel pouvant valoriser l’humanité !

Quelles autres idioties artistiques sans âme seront encore présentées pour clôturer ces J.O.

…

C’est quand le bal est fini qu’on paye les musiciens !

Carl Joseph