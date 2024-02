Ces maux que la danse guérit : Le rythme pour battre la dépression

Depuis une quinzaine d'années, le succès des danses dites sociales (salsa, bachata, kizomba, etc.) ne cesse de se développer. Si le succès de cette pratique artistique peut être en partie accordé à la culture de la danse dans l'île, c'est plus dans les histoires individuelles que se trouvent parfois les racines de cette passion. Qu'elle qu'en soit la raison, la danse est parfois là pour guérir de quelque chose, même si cela n'est pas toujours conscientisé avant de s'initier. Voici la première partie de notre dossier théra-piste qui raconte comment certains se sont sortis de la dépression grâce à la danse.

Il y avait cette excitation et cette appréhension naturelle des débutants lorsque l’association Sat’i Danse a fait sa rentrée. Ils étaient une trentaine à venir s’essayer à la salsa dans ce cours dispensé à la Ravine-des-Cabris. Si certains avaient déjà pratiqué cette danse auparavant, nombreux étaient là pour découvrir une nouvelle activité.

Entre ceux venus faire une activité en couple, ceux venus faire plaisir à une amie ou encore les nouveaux parents qui reprenaient depuis que les enfants ont grandi, les motivations étaient diverses à l’entame du cours.

Pour Marina, qui pratique déjà la kizomba, se mettre à danser avait une raison bien particulière : apprendre à lâcher prise. « Je fais ça parce que j’ai du mal à me laisser diriger. J’essaye d’apprendre à me laisser guider grâce à la danse, mais ce n’est pas facile », explique-t-elle dans un fou rire. Mais rares sont ceux qui, comme elle, évoquent leur motivation réelle.

Derrière « l’envie d’essayer » se cache parfois un besoin plus profond

Heureusement pour ces pratiquants, ils ont frappé à la bonne porte pour apprendre à danser et, surtout, être compris dans leur besoin. Marcélino, dit Nono, et Sueva, sont deux danseurs très connus dans le milieu des danses sociales à La Réunion. Mais si leur talent sur la piste est reconnu par tous, l’apport qu’a eu la danse dans leur vie va au-delà de la fierté d’être considérés comme des références.

Comme pour ses nouveaux élèves, c’est un peu par hasard que Nono a découvert la salsa. « A la base, nous étions plusieurs à être allés à un cour pour embêter une amie qui avait flashé sur son prof. Au final, elle est tombée amoureuse du prof et moi de la salsa », se remémore-t-il amusé.

Mais rapidement, celui qui souffrait de dépression lourde va se prendre au jeu au point de faire de la danse « son exutoire. C’était thérapeutique. Pendant les cours, je ne pensais plus à mes problèmes, je m’amusais avec mon nouveau groupe d’amis. Cela m’a aidé à sortir complètement de la dépression.« La plupart de ses élèves sont d’ailleurs surpris d’apprendre le passé de celui qui leur semble si jovial et charismatique.

Pour sa partenaire, c’est également pour se sortir de la dépression qu’elle s’est lancée sur la piste. Sueva venait de se séparer de celui qui avait partagé sa vie durant 15 ans. « J’avais perdu mon identité, je n’avais plus conscience de moi, plus conscience de mon existence », explique-t-elle.

Se connaissant depuis une décennie, Nono et Sueva ont chacun pu constater leur évolution réciproque. « J’ai vu pas mal de personnes évoluer. Quand elles sont arrivées dans la danse, elles n’étaient pas forcément en recherche de quelque chose, mais l’ont pourtant trouvée. Je me souviens d’une personne introvertie à un niveau maladif. On s’était même demandé au départ s’il n’était pas autiste, car il restait tout seul dans son coin sans parler à personne. Aujourd’hui, ça n’est plus le même du tout », explique Nono.

Développer son rapport au corps pour soulager l’esprit

Pour la psychologue Joséphine Syren, qui utilise la danse comme thérapie, le constat que font les deux danseurs s’explique avant tout par le rapport au corps que cette pratique artistique change. Pour la thérapeute, la danse permet d’apprivoiser son corps qui, par effet domino, va avoir un impact sur la santé mentale.

« Le fait d’aller danser permet de créer une relation différente avec son propre corps. Un corps que l’on passe parfois beaucoup de temps à regarder, à soigner s’il est malade ou à plus ou moins aimer si on se compare à l’autre. Une fois que l’on rentre dans l’expérience de la danse, inévitablement, on va aller sentir notre corps, c’est-à-dire qu’on va l’habiter bien plus. On va s’ancrer davantage et rentrer dans quelque chose de la confiance dans notre corps. Du coup, ça va favoriser la confiance en soi puisque c’est bien notre corps qui nous abrite et nous véhicule dans cette vie. »

Pour Joséphine Syren, la danse est un outil idéal « pour les personnes qui ont du mal à être en confiance avec elle-même. Globalement, toutes les pratiques artistiques et celles qui engagent le corps sont les bienvenues. Dans la danse, il y a vraiment les deux, à la fois le côté artistique qui fait que l’on se décale un peu du mental et du jugement pour aller dans quelque chose de la beauté, du partage et de la joie, et en plus, cela engage le corps », ajoute-t-elle.

Enfin, la psychologue estime qu’un dernier facteur est essentiel pour l’épanouissement des apprentis danseurs : « Que les cours soient menés dans la bienveillance et dans une bonne ambiance ». La bonne ambiance, c’est justement le point fort de Nono, tandis que Sueva maîtrise autant la bienveillance que la salsa.