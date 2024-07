Caroline Drouin et les Bleues éliminées en 1/4 de finale des Jeux Olympiques

Le tournoi olympique s’est arrêté brutalement pour Caroline Drouin et l’équipe de France féminine de rugby à 7. Contrairement à leurs homologues masculins, sacrés champions olympiques avec Jordan Sepho, les Bleues n’ont pas réussi à franchir l’étape des quarts de finale, éliminées par les Canadiennes sur le score de 19 à 14.

Le match a été intense et disputé. Malgré deux essais marqués par les Françaises, les Canadiennes ont su répondre et prendre l’avantage en inscrivant un troisième et dernier essai en toute fin de rencontre, scellant ainsi le sort des Bleues. « On ne va pas se chercher d’excuses, on n’a pas été au rendez-vous »,, a déclaré une Caroline Drouin déçue à l’issue du match.

Cette élimination est d’autant plus amère que les Françaises avaient réalisé un parcours sans faute jusqu’à ce quart de finale, enchaînant trois victoires consécutives. Une désillusion pour l’équipe qui espérait au moins réitérer la performance de Tokyo 2021, où elles avaient décroché la médaille d’argent.