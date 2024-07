C8 et NRJ12 perdent leur fréquence sur la TNT

L'Arcom, le gendarme audiovisuel, a décidé de ne pas réattribuer les fréquences des chaînes C8 et NRJ12 sur la TNT.

Cyril Hanouna et son émission Touche pas à mon poste ne seront plus sur la TNT. L’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a en effet dévoilé la liste des quinze chaînes pré-sélectionnées pour obtenir une fréquence sur la télévision numérique terrestre.

Les candidatures de C8, connu pour les émissions de Cyril Hanouna qui a cumulé 7,6 millions d’euros d’amende à cause de ses dérapages, et NRJ12, la chaîne des télé-réalités, n’ont pas été retenues.

Cette décision ne signe pas l’arrêt de mort de C8 et des émissions de télé de Cyril Hanouna qui seront toujours disponibles via les offres satellites ou Internet.