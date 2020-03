Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 23 mars 2020

À la une du Quotidien ce lundi, retour sur les nouvelles mesures de restriction mises en place à l’aéroport Roland-Garros où dès ce lundi, chaque passager revenant de métropole fera l’objet d’un entretien médical concernant la durée de son confinement ("Arrivée sous contrôle").



De son côté, le Journal de l’île revient sur les derniers cas recensés, 18 supplémentaires comme annoncé hier par la préfecture, pour un total de 65 personnes touchées par le coronavirus depuis le début de la crise ("Incontrôlable ?").

SOCIÉTÉ



Près de 1.600.000 masques vont être achetés par la Région Réunion à destination des personnels soignants. L’annonce a été faite ce dimanche par le président de la collectivité régionale Didier Robert. Ce sont tout d’abord 600 000 masques mais aussi des gants et du gel hydroalcoolique qui vont être tout d’abord acheminés depuis la Chine dès qu’un accord sera officialisé avec la ville de Tianjin, ville jumelée avec La Réunion. Dans un deuxième temps, l'association des Régions de France va passer une commande groupée, essentiellement de masques, auprès de fournisseurs chinois, pour l'ensemble des régions de France. Sur le total, la Région Réunion a réservé un million de masques qui transiteront donc par Paris avant de revenir vers La Réunion.



La Réunion compte ce dimanche à 18H, 64 cas de coronavirus. 17 nouveaux cas ont ainsi été enregistrés selon le dernier bilan des autorités. "Dans les prochains jours et semaines, le nombre de cas va probablement augmenter, mais cela ne doit pas nous décourager. Les résultats du confinement ne se feront pas sentir tout de suite, mais à la longue, ils feront la différence", a martelé le préfet de La Réunion, Jacques Billant. La directrice de l’ARS, Martine Ladoucette, a pour sa part annoncé la distribution de 200 000 masques aux soignants de ville mais aussi un élargissement des tests de dépistage du coronavirus dès ce lundi. "Dès demain nous allons nous entretenir avec les médecins et avec les laboratoires publics comme privés pour faire évaluer nos moyens de diagnostic, afin de les élargir et pour limiter la propagation de la maladie en repérant les personnes peu ou pas symptomatiques", a indiqué Martine Ladoucette.



Selon un arrêté publié au Journal Officiel ce dimanche, les vols entre l’Hexagone et l’outre-mer seront interdits à partir de lundi minuit jusqu’au 15 avril. Martinique, Mayotte, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy n’auront plus de liaisons aériennes vers la métropole. Les déplacements entre les îles sont également interdits. Seul des motifs "impérieux d'ordre personnel ou familial", de "santé relevant de l'urgence" ou "professionnel ne pouvant être différé" auront droit à une dérogation.

OCÉAN INDIEN



Le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth a annoncé ce dimanche un deuxième décès lié au coronavirus dans l’île Soeur. De plus, quatre nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés, ramenant ainsi le total de personnes infectées à 24. 1313 personnes se trouvent en quarantaine dans différents centres à travers l'île. Un couvre-feu sanitaire sera également instauré à partir de ce lundi 23 mars au 2 avril, de lundi 20h à jeudi 20h. Nicolas Payet Lu 152 fois







Dans la même rubrique : < > [Revue de presse] Dimanche 22 Mars [Revue de presse] Samedi 21 mars 2020