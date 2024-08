Bravo et félicitations à nos olympiens

« Je tiens à adresser mes sincères félicitations aux athlètes réunionnais qui ont porté haut les couleurs de la France, notre pays, et de La Réunion, notre île, aux récents Jeux olympiques de Paris 2024. Une fois de plus, saluons les belles performances de Jordan Sepho qui a décroché l’or au rugby à 7 dès les premiers jours de la compétition; ainsi que celle de Johanne Defay qui a remporté le bronze, l’une des deux premières médailles olympiques de l’histoire du surf français.

Les autres athlètes qui ont dignement représenté notre île durant ces Jeux olympiques méritent aussi notre plus vive reconnaissance et notre profonde admiration. Même s’ils ne sont pas sur le podium, ces sportifs de haut niveau faisant partie de l’élite nationale, ont fait preuve de talent, de courage et de détermination, tout au long de leurs épreuves respectives : Oriane Bertone et Manon Lebon en escalade ; Marine Boyer en gymnastique artistique ; Fabrisio Saidy et Raphael Mohamed en athlétisme ; Melvyn Richardson et Dika Mem en handball ; Caroline Drouin en rugby à 7 féminin.

Nos meilleurs vœux de réussite accompagnent aussi nos athlètes paralympiques qui vont débuter les compétitions le 28 août. La Réunion sera au rendez-vous à travers Dimitri Pavadé en athlétisme, Laurent Chardard en para natation et Gaël Rivière au cécifoot.

Vos performances et vos parcours respectifs, Chers Olympiens, nous confortent dans le sens de l’amplification des actions du Département en faveur de l’excellence sportive.

Que les efforts que vous avez déployés et votre parcours exceptionnel, puissent inspirer nos jeunes sportifs à croire en leurs rêves et à viser l’excellence« .

Cyrille MELCHIOR, Président du Conseil départemental de La Réunion