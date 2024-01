Bonne année, Monseigneur Pascal

Je tiens à vous présenter publiquement mes vœux pour cette nouvelle année, et je choisis délibérément la presse pour sensibiliser, par la même occasion, l’opinion publique au fait que la persécution des chrétiens dans le monde atteint des proportions alarmantes, avec 360 millions de fidèles touchés en raison de leur foi. Des chiffres tragiques qui comprennent malheureusement 5600 vies perdues, 6000 personnes emprisonnées, violées et torturées, 4000 enlevées, et 5000 églises incendiées.

Aussi, il est regrettable de constater que certains de nos compatriotes les plus courageux dénigrent notre religion, et que des journalistes, au mépris du respect, se permettent de se moquer, de rire et de blasphémer à l’encontre des catholiques. Bien qu’ils ne partagent pas notre foi en Jésus, ils semblent étonnamment apprécier le message « Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui ta joue gauche. Luc 6:29 « , ce qui les arrange pour agir en toute impunité, une attitude qu’ils n’adopteraient probablement pas envers d’autres religions, trop de risques.

Vous avez été choisi par notre évêque émérite, Gilbert Aubry, pour lui succéder, une décision éclairée. Avant votre ordination, j’ai eu le privilège de vous rencontrer lors de la célébration des messes traditionnelles chinoises à Saint-Paul, et j’ai pu observer votre simplicité. Il est évident que vous demeurez une personne accessible, comme en témoigne votre préférence de ne pas être appelé « Monseigneur », démontrant ainsi une grande humilité dans un monde où les titres peuvent souvent altérer la sincérité des individus.

Votre mission s’annonce complexe dans cette société en déclin moral, où l’humanité semble s’égarer dans la déshumanisation, aveuglée par la quête du pouvoir, du sexe et de l’argent, où des hommes se croient plus puissants que Dieu. Chacun de vos mots, phrases et décisions sera scruté et susceptible d’être attaqué. Cependant, je suis convaincu que vous bénéficierez du soutien des fidèles catholiques réunionnais. Bien que nous soyons loin d’être parfaits, nous sommes certains que vous défendrez les valeurs chrétiennes et que nous pourrons compter sur vous.

Vos plus grands soutiens résident indéniablement dans la Sainte Trinité et la Vierge Marie, notre mère céleste, des appuis dont nous ne devons pas rougir, même face à l’hostilité et aux moqueries que nous subissons. Personnellement, je n’ai aucun doute quant à votre capacité à être à la hauteur de cette mission. Guidé par l’Esprit, vous ne pouvez échouer, contribuant ainsi à faire progresser notre famille catholique malgré les turbulences de la société.

Bonne année, Monseigneur Pascal

Georges Donald POTOLA