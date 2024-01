Bone-érez ané 2024 zot tout’ !

Á l’aube de cette nouvelle année, je nourris quand même le sentiment d’espoir que l’année 2024 soit un peu meilleure que la précédente. Alors que nous venions de traverser ensemble, une année qui nous a tous éprouvés et bouleversés à plusieurs titres. Dans un contexte de guerre internationale où des civils continuent de payer un lourd tribut. De plus, une guerre qui risque de s’intensifier fortement et de s’embraser. Que l’inflation persiste à s’acharner sur notre pouvoir d’achat, la violence de manière générale, pauvreté, les inégalités sociales et l’exclusion s’aggravent de plus en plus… Bref, il est indispensable que nos dirigeants se hissent à la hauteur des ambitions nouvelles pour l’année qui commence et que les actes deviennent réalité.

Néanmoins, souhaitons que l’année 2024 soit synonyme bien évidemment de santé d’abord, de solidarité et d’unité. J’ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui s’activent pour prendre soin de nous, soignants et personnel hospitalier dont je n’oublie pas mes anciens collègues de l’EPSMR, sapeurs-pompiers, personnel aux services des plus fragiles, associations et bénévolat, Collectivité Départementale, les CCAS et CIAS qui se sont encore inscrits dans une approche de proximité globale d’aide et de solidarité pour les plus démunis et les plus fragiles .. etc, etc.

Alors, que cette nouvelle année vous soit surtout heureuse, prometteuse, faite d’épanouissements, qu’elle soit aussi, ce qui a de mieux pour celles et ceux qui sont dans une très grande douleur en raison de la perte d’un être très cher, celles et ceux qui vivent dans la maladie ou d’une hospitalisation, dans un autre domaine je n’oublie pas aussi la presse écrite (le JIR et Le Quotidien) qui lutte pour sa survie.

Toutefois, s’il me fallait n’en formuler qu’un pour cette année 2024, je l’emprunterai encore à ce proverbe africain : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Pour aller plus loin me disait un « gramoune « , il est plus que nécessaire de nous rassembler pour être plus fort et plus solidaire, de toujours privilégier ce qui unit sur tout ce qui peut nous diviser.

Sur ce, mi souète tout’ la Rényon in bone-érèz anè 2024 !