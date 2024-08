Boeing 787 Dreamliner : 64.000 vols menacés par des inspections obligatoires

Cette décision fait suite à un incident survenu en mars sur un vol de la compagnie aérienne chilienne Latam, où l’avion a brusquement perdu de l’altitude, causant des blessures à une cinquantaine de passagers.

Selon les estimations de Mabrian, une société spécialisée dans l’analyse de données du secteur touristique, cette mesure pourrait perturber plus de 64.000 vols dans le monde au cours du mois prochain. Les compagnies aériennes les plus touchées devraient inclure All Nippon Airways, Qatar Airways, American Airlines, United Airlines et Air Europa, entre autres. En tout, ce sont 895 Boeing 787 Dreamliner, représentant plus de 18 millions de sièges, qui sont concernés par cette inspection.

Impact sur les opérations aériennes

Bien que la FAA ait ordonné ces inspections, elles ne nécessitent pas l’immobilisation immédiate de tous les appareils. Carlos Cendra, associé et directeur du marketing et des communications chez Mabrian, précise que les compagnies aériennes disposent de 30 jours pour réaliser ces contrôles et effectuer les réparations nécessaires sans clouer au sol l’ensemble de leur flotte simultanément. « Cependant, ce calendrier d’inspection constitue un véritable défi pour les compagnies, surtout en cette période de fin d’été où le trafic aérien est encore dense », explique-t-il.

Cette situation pourrait compliquer davantage la gestion opérationnelle des compagnies aériennes, déjà sous pression en raison de la forte demande post-pandémique. Les inspections obligatoires ajoutent une contrainte supplémentaire qui pourrait entraîner des retards et des réajustements de planning pour les transporteurs aériens, tout en minimisant l’impact sur les voyageurs.