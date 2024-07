Barbora Krejcikova triomphe à Wimbledon

Barbora Krejcikova a traversé une période difficile après son triomphe à Roland-Garros. Malgré une fin de saison 2021 prometteuse et un quart de finale à l’Open d’Australie en 2022, elle a enchaîné les déceptions : éliminations précoces à Roland-Garros et absences notables en deuxième semaine à Wimbledon et à l’US Open. Cette année, après une sortie dès le premier tour à Paris, Barbora Krejcikova a su rebondir de manière spectaculaire, s’offrant ainsi son premier titre sur gazon.

Pour Jasmine Paolini, cette défaite en finale de Wimbledon est la deuxième en Grand Chelem cette année, après celle contre Iga Swiatek à Roland-Garros (6-2, 6-1).

Le triomphe de Barbora Krejcikova à Wimbledon lui permet de réintégrer le top 15 mondial, un bond significatif qui relance sa carrière. Pour Jasmine Paolini, malgré la défaite, cette performance lui assure une entrée dans le top 5 mondial.