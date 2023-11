Avec les pauvres, osons sortir de l’indifférence !

Instituée par le Saint Père , la VIIe édition de la Journée Mondiale des pauvres aura lieu ce dimanche 19 novembre.

Les pauvres, les affamés, les rejetés, les personnes vulnérables et fragiles. Les pauvretés classiques demeurent ! Autour de nous, une partie de nos concitoyens vivent dans des conditions affligeantes .

Selon le rapport de l’ INSEE, 36% de la population de cette Île Intense , vit sous le seuil de la pauvreté. Comment parler de la pauvreté aujourd’hui, en 2023 ?

Beaucoup de notre assiette parte à la poubelle, plutôt que de nourrir l’ affamé.

Toute ressemblance avec notre vie moderne doit nous préoccuper.

Presque tous, nous mangeons à notre faim, même en excès, n’est ce pas !

Aimer le pauvre, c’est lutter contre toutes les pauvretés !

Aimer le pauvre, c’est celui et celle qui parle la langue de « l’ Amour », celui et celle qui ne dit pas « je » mais sort de son « je »!

Aimer le pauvre, pousse à un « amour sans hypocrisie « ! (Rm 12,9)

Aimer le pauvre, c’est donner à celui qui n’a rien à rendre (Lc 14, 14) à servir sans chercher de récompense et de retour (Lc 6, 35)

La pauvreté n’est pas le fruit de la fatalité mais un signe concret.

Êtes – vous prêts de retrousser vos manches pour rendre la vie de ces pauvres, ces affamés, ces rejetés de la société, ces malades et marginalisés , réduits à une dégradation extrême, digne d’être vécue.

Le bien ne fait pas de bruits, je tiens à mettre dans le cœur de ces personnes qui, dans la discrétion, se dépensent pour les plus pauvres dans un partage concrète.

« Méfiez-vous de ceux qui cherchent les premières places pour être bien vus et qui utilisent les pauvres, les faibles pour leurs fins personnels, méfiez-vous ! »

C’est toujours agréable de recevoir des éloges et de tout faire pour attirer l’attention et d’attirer l’admiration des autres .

En cette journée mondiale des pauvres, toi, qui me lis, as – tu au moins un pauvre parmi tant de pauvres pour ami (e) ?

Ce qui fait la valeur d’une personne, c’est ce qu’il y a dans le cœur de chacun.

Toi, chrétien, la présence d’un pauvre à la porte de l’ Église, à la sortie de la messe, te ramène au climat de l’ Évangile, où sont les bienheureux les pauvres en esprit (Mt 5,3) . Alors, plutôt que d’éprouver du désagrément lorsque ce pauvre qui quémande, puisses – tu accueillir son cri, sa demande comme un appel à sortir de ton « je », à l’accueillir avec le même regard d’ amour que Dieu a pour toi. » Ne détourne ton visage d’aucun pauvre ! » (TB 4.7)

Ce qui fait la valeur d’une vie, c’est l’amour pour ceux qui nous entourent et l’attention aux plus fragiles .

Source de joie et de paix, que cette journée mondiale pour les Pauvres, nous permet de voir ceux et celles qui sont plus pauvres que soi, et qu’un simple geste peut sortir de la misère et de la solitude ! Puissions-nous donner le meilleur de nous-mêmes dans le partage avec les autres et pour servir la fraternité. En toute humilité et loin des caméras, pensées profondes à Fabiola et Gladys : oui les pauvres sont précieux et ont du prix à nos yeux !