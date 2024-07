Au secours : Mélenchon arrive !

Force est de constater que le Nouveau Front Populaire, même s’il ne peut s’auto-proclamer gagnant des législatives, il est pour l’instant , premier en terme de bloc, compte tenu qu’il faudra attendre la composition définitive de chaque groupe à l’assemblée nationale pour valider cette situation .Et là, c’est pas gagner. .Mais bon, comme dirait Mélenchon, ami de feu Hugo Chavez – dictateur émérite- , je suis la solution et non le problème. Alors allons y pour une projection d’un gouvernement qui sera bien sur à la hauteur de l’attente des français et conforme à la politique qui sera appliqué par le NFP.

* 1er ministre Jean Luc Mélenchon

* ministre de l’intérieur et ministre d’état Philippe Poutou ( nouveau parti anti capitaliste )

* ministre des affaires étrangères et ministre d’état Raphaël Arnault (fiché S)

* ministre de la culture et des cultes et ministre d’état Rima Hassan

*ministre de l’enseignement Thomas Porte ( comprend les attentats du 7 octobre perpétué par le Hamas )

* ministre de la condition féminine Adrien Quatennens ( outre ses antécédents, il appelle désormais à une marche sur Matignon, comme Trump pour le Capitole )

* ministre délégué à la cohésion sociale Danièle Obono ( proche du parti des indigènes de la République )

* ministre de la santé Mathilde Panot

*ministre de l’économie Sandrine Rousseau

* ministre de l’industrie et de l’énergie Marine Tondelier

* ministre du travail de de l’emploi Louis Boyard (l’une des figures de proue de soutien aux manifestations pro- palestiniennes avec en non dit la non condamnation des terroristes du Hamas )

* ministre des Outre-Mer David Guiraud ( spécialiste des dérapages racistes et limite anti sémite )

* et enfin ministre de la ville et de l’écologie Amina Traoré (société civile ).

Alors, Bingo , là pour le coup on a une équipe de choc ! Et comme disait St Exupéry , le plus beau métier du monde est d’unir les hommes , adage que veut s’approprier LFI… à méditer.

Yves THIBAULT