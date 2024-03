Attention aux arnaques : Des faux comptes au nom du préfet de La Réunion circulent

Communiqué

Depuis plusieurs mois, des faux profils et faux comptes au nom du préfet de La Réunion sont actifs sur les réseaux sociaux. Certains republient des informations officielles pour paraitre plus réalistes, d’autres communiquent en se faisant passer pour le préfet Jérôme Filippini, parfois même vous invitent à remplir des demandes de subventions via des formulaires recueillant vos informations personnelles.

Il s’agit de faux profils et faux comptes auxquels il ne faut pas répondre. Jamais vos informations personnelles ne vous seront demandées via un réseau social, même en passant par des messageries privées.

Vous pouvez suivre l’actualité des services de l’État à La Réunion sur plusieurs réseaux sociaux : Facebook, X (ex-Twitter), Instagram, Linkedin et même sur une chaine YouTube.

Tous ces comptes officiels, alimentés par le service régional de la communication interministérielle rattaché au cabinet du préfet de La Réunion, ont le même identifiant : @Prefet974

Toute autre page qui n’utilise pas exactement cet identifiant n’est pas une source officielle.

Le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, n’alimente en son nom propre que deux profils sur Linkedin et sur X. Tous les autres profils portant son nom sont de faux profils.

Le préfet de La Réunion a porté plainte contre ces usurpations d’identité et plusieurs signalements ont été effectués auprès des gestionnaires des réseaux sociaux concernés.

Signalez les comptes qui vous semblent suspects à communication@reunion.gouv.fr.