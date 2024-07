Attaques racistes contre Aya Nakamura : 6 personnes placées en garde à vue

Le Rassemblement national obtient 33% des suffrages au premier tour des élections législatives anticipées devant le Nouveau Front populaire (28%) et le parti présidentiel (21%). Le RN et ses alliés pourraient être présents dans près de 430 circonscriptions, dont sept à La Réunion, lors du second tour dimanche. L’extrême droite est plus que jamais aux portes du pouvoir.