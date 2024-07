Attaque d’ours en Italie : un touriste français blessé

La province du Trentin a précisé que des gardes forestiers ont été dépêchés sur place pour identifier l’ours à l’origine de l’attaque. Ces dernières semaines, plusieurs signalements de présence d’ours dans la région ont été enregistrés.

L’incident relance le débat sur la réintroduction des ours dans cette région. Entre 1996 et 2004, le projet « Life Ursus » avait permis la réintroduction de 50 ours, mais la population actuelle est estimée à environ une centaine d’individus​​.

En avril 2023, un joggeur italien avait été tué par un ours dans cette même région, marquant la première attaque mortelle d’un ours en Italie depuis plus de 150 ans. L’ourse responsable de cette attaque a été identifiée grâce à des prélèvements génétiques et sera transférée dans un refuge en Allemagne​.

Cette nouvelle attaque intervient alors qu’une jeune femme de 19 ans a été tuée par un ours en Roumanie la semaine dernière, relançant les discussions sur la gestion de la population d’ours dans plusieurs pays européens. La Roumanie a d’ailleurs décidé de doubler ses quotas d’abattage d’ours suite à ce tragique incident​​.