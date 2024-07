Attaque au couteau près des Champs-Élysées : Un policier gravement blessé, l’assaillant décédé

Alertés par la SPA, les gendarmes ont découvert une scène effroyable dans une maison insalubre à Chaux, dans le Territoire de Belfort. Vingt chats morts, dont 14 chatons conservés dans un congélateur, et plus de trente animaux vivant dans l’obscurité et les excréments ont été retrouvés. Parmi eux, 22 chats, sept chiens et quatre oiseaux mandarins tentaient de survivre dans des conditions déplorables.