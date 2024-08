« Aret ek sa! » : Le Département intensifie sa lutte contre les addictions avec une nouvelle campagne

À partir du 30 août 2024, une nouvelle campagne de sensibilisation intitulée "Aret ek sa !" sera lancée par le Département de La Réunion. En collaboration avec divers partenaires, dont le Dr David Mété, chef du service d’addictologie au CHU Nord, cette initiative vise à informer le public sur les dangers des addictions et à encourager des comportements plus sains.

Malgré des progrès notables observés ces dernières années dans la réduction de la consommation de substances comme l’alcool, le tabac et le cannabis, les défis liés aux addictions restent importants à La Réunion. L’Observatoire régional de Santé (ORS) rapporte une diminution de la consommation de ces substances, surtout chez les adolescents, mais souligne que les effets néfastes sur la santé publique et la sécurité routière demeurent préoccupants.

Intensifier les efforts de sensibilisation

Pour rappel, près d’un décès prématuré sur deux est attribuable à l’alcool et plus de 600 personnes meurent par an du tabac. L’ORS rapporte également qu’un accident de la route sur cinq est dû à l’alcool, et un accident de la route mortel sur trois. Au-delà de la mortalité provoqué par l’alcool dans l’île, qui a notamment un impact marqué dans les violences intrafamiliales, la consommation d’alcool chez les femmes enceintes est responsable de trois fois plus de troubles de l’alcoolisation fœtale (TCAF, regroupant le syndrome d’alcoolisation fœtale) que dans l’Hexagone. En effet, le taux de TCAF est de 1,22 pour 1.000 naissances à La Réunion contre 0,48 pour 1.000 naissances en France hexagonale.

Concernant les chiffres du tabac, même si sa consommation est en régression chez les jeunes Réunionnais (15,3% des jeunes déclarent avoir fumé dans le mois en 2020 contre 29,9% en 2015), l’usage de la cigarette électronique connaît une hausse (26,3%) tout comme celle de la chicha. Pour le cannabis, l’ORS nous apprend qu’il est le produit le plus expérimenté et consommé sur l’île. Si sa consommation est également en baisse, il est en revanche remplacé par d’autres substances de synthèse contenant le principe actif du cannabis (THC) en plus grande concentration. Autre mauvais point : le niveau de dépendance au cannabis est plus important à La Réunion qu’en métropole chez les jeunes et les adultes (3% contre 1% chez les élèves de 3e).

La campagne « Aret ek sa ! » s’inscrit dans ce contexte pour intensifier les efforts de sensibilisation.

Cette nouvelle campagne, après la campagne « Refuse/Résiste », s’adresse principalement à trois groupes : les jeunes, les femmes enceintes et les adultes fumeurs. Pour les jeunes, l’accent sera mis sur la prévention des addictions aux drogues illicites à travers des actions éducatives et ludiques, comme des animations dans les collèges et la diffusion de contenus numériques tels que des « webtoons » (ou « manga numérique ») basé sur le script du spot TV « Arèt ek sa ! ». Pour les femmes enceintes, la campagne vise à réduire les risques liés à l’alcoolisation fœtale. Enfin, le dernier public cible, celui des adultes, est encouragé à diminuer leur consommation de tabac et/ou d’alcool, voire d’autres substances illicites.

Un contexte nécessitant une vigilance accrue

Afin de toucher un large public, la campagne « Aret ek sa ! » se déclinera sur plusieurs supports. Des spots publicitaires seront diffusés régulièrement à la télévision, tandis que des affiches seront visibles sur tout le territoire. La présence en ligne sera également renforcée, avec des contenus diffusés sur les réseaux sociaux et les sites les plus consultés de l’île, explique Jean-Marie Virapoullé, vice-président délégué à l’action sociale :

La Réunion continue de faire face à des défis considérables en matière de santé publique en ce qui concerne les addictions. Outre l’alcool, la consommation de substances illicites, bien que diminuant pour certaines, reste problématique avec une dépendance plus marquée au cannabis et l’apparition de nouvelles substances de synthèse, plus puissantes et potentiellement plus dangereuses, indique le Dr David Mété, chef du service addictologie au CHU Nord. « Nous avons eu des cas d’intoxication aux opiacés synthétiques l’année dernière avec plusieurs morts. Ces phénomènes peuvent arriver très vite et s’installer rapidement. Cela nécessite une importante réactivité », explique l’addictologue :