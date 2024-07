Après 86 ans de travail, cet homme prend enfin sa retraite à… 100 ans

Tout a commencé le 17 janvier 1938, lorsque Walter, alors âgé de 15 ans, a commencé à travailler comme assistant d’expédition pour Industrias Renaux SA, une entreprise textile. En raison de difficultés financières familiales, Walter a cherché un emploi et, grâce à sa maîtrise de l’allemand, a été embauché rapidement.

Walter Orthmann s’est rapidement distingué par son dévouement et ses compétences. Il a gravi les échelons de l’entreprise, devenant commercial puis directeur des ventes. Son efficacité était telle qu’il avait réussi, en une semaine à São Paulo, à remplir les carnets de commande pour trois mois de production.

Interrogé sur son impressionnante longévité professionnelle, Walter a attribué son succès à sa passion pour son travail. « Quand on fait ce qu’on aime, on ne voit pas le temps passer« , a-t-il déclaré. Adepte de la philosophie « profitons de l’instant présent« , il a souligné l’importance de vivre le moment présent sans trop se soucier du passé ou du futur.

L’histoire de Walter Orthmann devrait être une source d’inspiration pour beaucoup. « Je ne planifie pas beaucoup et je ne me préoccupe pas du lendemain. Tout ce qui m’importe, c’est que demain sera un autre jour où je me réveillerai, me lèverai, ferai de l’exercice et irai travailler. Il faut s’occuper du présent, pas du passé ou du futur. C’est ici et maintenant que ça compte. Alors, allons travailler !«