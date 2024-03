Appels à projets HPO en faveur des structures agricoles collectives pour la mise en œuvre de programmes d’actions en faveur des agriculteurs

Le Département lance ses appels à projets HPO 2024-2027 afin de soutenir des programmes d’actions en faveur des agriculteurs, ne bénéficiant d’aucun financement public, et qui s’inscrivent dans le plan AGRIPEI 2030 du Département.

La mise en œuvre des programmes d’actions en faveur des agriculteurs se fera exclusivement sur le territoire réunionnais par des structures agricoles ayant leur siège social à La Réunion.

Quatre appels à projets sont proposés :

1. Echanges de connaissances

L’objectif du Département est de soutenir des programmes d’actions sur la période 2024-2027 permettant la transmission de connaissances et d’informations en faveur des agriculteurs qui s’inscrivent dans le plan AGRIPEI 2030 du Département pour les filières identitaires et émergentes.

Filières identitaires : Certaines productions sont aujourd’hui marquantes de l’identité réunionnaise et nécessitent à ce titre d’être développées afin de concourir à la promotion de l’agriculture réunionnaise.

Filières émergentes : Il s’agit des nouvelles filières qui se développent et dont il est nécessaire de mieux cerner la valorisation économique et agronomique qu’elles peuvent avoir au sein du système d’exploitation.

Le présent dispositif d’aide est mis en place en application du Régime cadre national n° SA.108940 relatif aux aides à l’échange de connaissances et aux actions d’information dans le secteur agricole.

Lien vers le règlement de consultation Lien vers le formulaire de demande et ses annexes

2. Promotion des produits agricoles

L’objectif du Département est de soutenir des programmes d’actions sur la période 2024-2027 permettant de promouvoir des produits agricoles des filières identitaires et émergentes qui s’inscrivent dans le plan AGRIPEI 2030 du Département, via des publications destinées à mieux faire connaître les produits agricoles auprès du grand public ou via la diffusion des connaissances scientifiques et des informations factuelles sur les systèmes de qualité et les produits agricoles génériques et leurs bienfaits nutritionnels.

Le présent dispositif d’aide est mis en place en application du Régime cadre national n° SA.109080 relatif aux aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles.

Lien vers le règlement de consultation Lien vers le formulaire de demande et ses annexes

4. Lutte collective sanitaire

L’objectif du Département est de soutenir des programmes d’actions sur la période 2024-2027 de lutte collective et de protection sanitaire des filières animales et végétales réunionnaises qui s’inscrivent dans le plan AGRIPEI 2030 du Département.

Le présent dispositif d’aide est mis en place en application du Régime cadre national n° SA.108469 relatif aux aides visant à couvrir les coûts de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux et les coûts de prévention des espèces exotiques envahissantes, et aux aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux.

Lien vers le règlement de consultation Lien vers le formulaire de demande et ses annexes

5. Animation territoriale dans le secteur agricole

L’objectif du Département est de soutenir des programmes d’actions sur la période 2024-2027 permettant l’émergence et le développement d’animations territoriales bénéficiant au secteur agricole qui s’inscrivent dans le plan AGRIPEI 2030 du Département. L’objectif est notamment de permettre d’accompagner des formes de coopération structurantes et/ou innovantes susceptibles, pour les entités agricoles parties à la coopération, de développer de nouveaux marchés plus rémunérateurs ou de maintenir des marchés existants. L’objectif est également de permettre une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux et d’assurer l’adaptation des modèles agricoles pour une meilleure performance économique, sociale, environnementale et sanitaire.

Le présent dispositif d’aide est mis en place en application du Régime cadre national n° SA.108057 relatif aux aides à la coopération dans le secteur agricole.

Lien vers le règlement de consultation Lien vers le formulaire de demande et ses annexes

Modalités

Les dossiers de candidature devront être adressés au plus tard le 25 mars 2024.

Le service instructeur du présent dispositif d’aide est le bureau d’études 3A Conseil, attributaire d’un marché public d’assistance à maîtrise d’ouvrage de la collectivité départementale.

Le service instructeur analysera les demandes selon les critères de sélection présentés dans les règlements de consultation et fera une proposition financière sur les projets retenus.

Les structures éligibles pourront déposer leurs dossiers dûment complétés et signés avec les pièces justificatives demandées pendant la phase de candidature, sur la plateforme numérique prévue à cet effet, et le cas échéant par mail auprès du service instructeur.

AMO Assistant à Maitrise d’Ouvrage du Département de La Réunion

Attributaire d’un marché public

3A CONSEIL

WWW.3AOVERSEAS.COM

Tel : +262 (0) 262 66 69 68

Courriel : hpo@3areunion.com

Pendant la phase de consultation, il est prévu :

Semaine du 4 au 8 mars : réunion collective de présentation en visio et envoi de questions de précisions par mail

le mercredi 6 mars de 9h à 12h

Le lien de connexion est le suivant : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join

Semaine du 11 au 15 mars : envoi de questions de précisions par mail et réponses par téléphone (si nécessaire)

Semaine du 18 au 22 mars : réunions bilatérales en visio avant rendu du dossier (si nécessaire)