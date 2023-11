Appel à rejoindre la manifestation du dimanche 12 novembre, pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza

Chaque jour, en Palestine et depuis 75 ans, des enfants, des femmes et des hommes innocents périssent ou sont blessés par des attaques armées, quand ils ne sont pas expulsés de leur terre. Ils subissent les atteintes constantes de l’État Israélien et organisent la riposte.

Depuis le 7 octobre 2023, les habitants de la Bande de Gaza sont devenus la cible répétée des bombes. Rien ne peut justifier un tel déferlement de violence. Au contraire, il est urgent de stopper la colonisation de la Palestine et de respecter les résolutions de l’ONU en faveur d’un État Palestinien souverain.

Par notre présence, montrons notre solidarité au peuple palestinien meurtri. Portons haut et fort la revendication d’un cessez-le-feu immédiat!

Pour le Mouvement Réunionnais Pour La Paix,

Julie PONTALBA et Nathalie ÉTHÈVE-MERLAC