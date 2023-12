Appel à manifestation d’intérêt (AMI) : Installation d’un Food-truck sur le parvis du Théâtre de Champ-Fleuri

La Namibie et l’Afrique du Sud sont les pays invités d’honneur du Gran 20 desanm 2023 qui se déroulera les 19 et 20 décembre au Musée historique de Villèle. Un programme riche, qui mêle conférences, visites guidées et concerts, est proposé avec en point de mire l’exposition croisée « My Name is February ».