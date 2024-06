Appel à la grève de la CGTR le 11 juin : « 413 milliards pour la guerre, combien pour la santé ? »

C’est un appel à la grève national, mais à La Réunion, seule la CGTR a répondu présente. Ce jeudi matin, le syndicat tenait une conférence de presse pour expliquer les raisons de son soutien au mouvement de grève du 11 juin, pour lequel un rassemblement est organisé à partir de 8h30 devant les grilles de l’Hôtel du Département à Saint-Denis, avant une marche vers la préfecture. Gabriel Mélade, le secrétaire général de la fédération santé et action sociale de la CGTR, et son homologue du syndicat Services à la personne (SAP 974, une émanation de la CGTR), Linda Diblar, seront reçus ce jour-là par les services de l’État.

« Le secteur de l’aide à la personne représente environ 15.000 salariés dans l’île. Aujourd’hui, ce sont les aides à domicile qui sont en colère : des femmes, majoritairement, qui subissent le temps partiel. Elles accompagnent les personnes âgées ou les enfants qui sont en difficulté. On doit rester à disposition de l’employeur pour des raisons de continuité de service. On travaille du lundi au dimanche, les jours fériés et parfois la nuit. Le salaire moyen est de 980 euros brut », expose Linda Diblar.

Pour ces femmes qui refusent d’être assimilées à des « bonnes » et réclament de la considération pour leur métier, travailler avec de telles contraintes horaires pour un Smic, en utilisant sa propre voiture pour les déplacements et en ne disposant parfois même pas de salle de repos ou de cuisine pour se réchauffer un repas entre deux prestations, participe à l’instauration d’une forme de « maltraitance institutionnelle ».

« On fait le travail, mais la qualité n’y est pas »

« On se retrouve à faire une toilette au lit en quinze minutes au lieu de quarante-cinq minutes ou une heure, le temps nécessaire qu’il faudrait y accorder, parce qu’on a des horaires à respecter. On fait le travail, mais la qualité n’y est pas », témoigne Joëlle Grondin, une aide-soignante. Alors que le vieillissement de la population nécessiterait l’embauche de nombreux personnels supplémentaires pour accompagner les personnes âgées en difficulté, les conditions de travail usantes et les maigres salaires pratiqués dans le secteur sont loin de susciter des vocations.

Les hôpitaux publics sont de moins en moins bien lotis, eux aussi. « Il y a de plus en plus d’absentéisme dans les services. L’État met plus de 413 milliards pour la guerre, combien pour la santé ? On se retrouve avec des salariés de plus en plus précaires, des maladies professionnelles en augmentation et de la souffrance au travail. Ici, la seule organisation syndicale à se mobiliser pour les oubliés du Ségur, c’est la CGTR, qui continue de se battre pour les 183 euros pour tous », clame Gabriel Mélade.

Parmi les autres revendications défendues par son syndicat le 11 juin prochain figurent « l’amélioration immédiate des rémunérations de l’ensemble des professionnels » , « le développement de la formation » ou encore « la résorption des emplois précaires ».