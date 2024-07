Angleterre : Elle se prétend invalide, touche plus de 25.000 € de pension… et court des marathons

Sara Morris, une Britannique de 49 ans originaire de Stone dans le Staffordshire, a été condamnée à huit mois de prison après avoir été prise en flagrant délit de fraude. Elle réclamait plus de 23.000 euros d’allocations pour une sclérose en plaques prétendument "sévère", tout en participant à plusieurs marathons et courses à pied.

Entre le 20 octobre 2020 et le 25 avril 2023, Sara Morris a perçu indûment 20 528,83 livres sterling (environ 24 394,69 euros). Bien qu’elle ait affirmé que sa maladie l’empêchait de se déplacer correctement, elle a été photographiée en train de courir, et ses propres publications sur Facebook ont révélé sa participation à ces événements sportifs.

Lors de son procès, le procureur a déclaré que le département du Travail et des Retraites (DWP) avait découvert la supercherie grâce à ces photos et publications. Morris avait amplifié ses symptômes, affirmant avoir besoin d’aide pour presque tous les aspects de sa vie quotidienne, y compris se tenir debout pour cuisiner ou sortir du bain sans assistance.

L’avocat de Sara Morris, Paul Cliff, a reconnu qu’elle avait « franchi le seuil de la malhonnêteté ». Il a cependant souligné que sa cliente avait été diagnostiquée avec la sclérose en plaques en 2005 et que les symptômes de cette maladie pouvaient fluctuer. Selon lui, Sara Morris n’avait pas mené un train de vie luxueux avec l’argent frauduleusement perçu et avait connu des difficultés financières, notamment la perte de sa maison et la rupture de son mariage en 2020. Elle a déclaré que la course à pied était un moyen pour elle de gérer sa maladie.

Malgré ces explications, le tribunal a jugé ces justifications insuffisantes et a prononcé une peine de prison de huit mois. On ne sait pas encore si Sara Morris devra rembourser les sommes indûment perçues.