Aménagement d’une stèle installée au belvédère du Maido – 2024

Une stèle en basalte a été installée sur le site du belvédère du Maido ce lundi 15 juillet 2024. L’objectif de cette installation est de permettre de marquer l’ascension du visiteur et d’illustrer les spécificités géologiques uniques du site. La forme de l’ouvrage s’inspire de façon poétique de la planèze depuis l’océan et met en évidence sa rupture brutale représentée par les remparts du Maido et le cirque en contrebas. A terme, plusieurs médias d’interprétation seront installés afin de renforcer l’attractivité de ce site qui constitue un des lieux touristiques les plus visités de l’île.