Alpes-Maritimes : Le conducteur placé en détention provisoire

C’est le parquet de Grasse qui l’a annoncé ce mercredi soir. Le suspect, âgé de 39 ans, a été mis en examen pour « meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique », le juge des libertés et de la détention a décidé de suivre la demande du parquet et a prononcé son placement en détention provisoire. Selon le ministère public, cet individu, ayant déjà un casier judiciaire marqué par dix condamnations, dont des infractions à la circulation et des atteintes aux personnes, a percuté le gendarme sur une bretelle de l’autoroute A8.

Le suspect affirme avoir heurté la victime de manière involontaire et avoir pris la fuite « par panique ». Cependant, ces déclarations sont examinées dans le cadre de l’instruction judiciaire, d’autant plus qu’il a été testé positif à l’alcool lors de son interpellation. Cet incident a suscité une vive émotion, notamment exprimée par la veuve du gendarme décédé, qui a critiqué la « tolérance excessive » de la société française lors de la cérémonie en hommage à son mari, une séquence qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux.