Alert’O Requin : quand la ligue de surf…. ….surfe sur la crise requin !

J’en serais tombé de ma chaise, lundi soir, devant la télé (heureusement, j’avais mon chat sur les genoux) : « non ! Ils sont pas c……à ce point-là quand même ?! ».

Ah ben si pourtant : à l’approche des fêtes de Noël, la Ligue réunionnaise de surf (LRS) porte plainte pour exiger « le retrait immédiat et total de la vente » d’un jeu de société, Alert’O Requin, qu’elle juge « insupportable à l’encontre de son action dans le cadre du dispositif de sécurisation « Vigies Requins Renforcées » » !

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/la-ligue-reunnionaise-de-surf-porte-plainte-contre-le-tres-controverse-jeu-de-societe-alert-o-requin-1443077.html

https://www.youtube.com/watch?v=el8fGH6G398

Et le président de la LRS d’argumenter :

« Le principe de ce jeu est d’être le dernier surfeur survivant d’attaques de requins, donc vous comprenez bien que par rapport à la situation actuelle à La Réunion, pour nous il est inconcevable, inapproprié, que ce jeu soit à la vente sur notre territoire »……

Le territoire de qui d’abord : des surfeurs ou des réunionnais ?!

Et alors que la fameuse « crise requin » est terminée depuis belle lurette (4 ans et demi sans accident, le dernier en mai 2019), on peut se demander : mais pourquoi une réaction aussi puérile ? Aussi disproportionnée ? Ce n’est qu’un jeu pour enfants, nom d’un p’tit surfeur !!!

La réponse est dans la bouche du président de la LRS : « Vous comprenez bien par rapport à la situation sur laquelle on est encore aujourd’hui à l’Ile de la Réunion, pour nous il est inconcevable, inapproprié, que ce jeu puisse être à la vente sur notre territoire. Après, qu’il soit en vente ailleurs, ça ne nous pose aucun problème….. ». (sic !)

Et de nous apprendre qu’il a saisi la justice et adressé des mises en demeure avec constat d’huissier à l’appui à toutes les enseignes de jeux susceptibles de le commercialiser.

Bref, on sort l’artillerie lourde……

« la situation sur laquelle on est encore aujourd’hui » ???

Il faut savoir qu’en 2017, la LRS a bénéficié d’une subvention de 650 000€ de la Région pour le dispositif Vigies Requins Renforcées (VRR), dont 230 000€ confisqués à la Réserve marine pour avoir osé s’opposer à l’abattage des requins dans le réserve. Rien que ça…..

https://www.linfo.re/la-reunion/politique/714426-650-000-euros-pour-les-vigies-requins-renforcees

En 2016, 184 000€ de l’Etat apparemment :

https://www.reunion.gouv.fr/contenu/telechargement/9948/119789/file/2016-02-10_DPC4R_.pdf

Il y a un mois, nouveau jackpot : 300 000€ de la Région pour 2023 :

https://www.clicanoo.re/article/region-reunion/2023/10/06/commission-permanente-du-6-octobre-2023

Et ce n’est là que la partie émergée de l’iceberg, retrouvée après une simple recherche sur Google.

D’ailleurs le Quotidien du 18 décembre 2022 nous apprend qu’il faut au minimum 1,25 millions d’euros annuels pour alimenter le fonctionnement de l’ensemble du dispositif VRR (dont 850 000 euros de masse salariale). Une paille !

https://www.lequotidien.re/actualites/societe/y-aura-t-il-une-vigie-requin-en-janvier/

L’argent de qui tout ça ? Bah, du contribuable évidemment. Pas grave.

La « crise requin » ? C’est la poule aux œufs d’or. Plus ça dure, plus on a de pognon…..

On notera également la position on ne peut plus cynique du président de la LRS : ce qui se passe ailleurs, on s’en fout. A la limite, qu’ils se fassent bouffer ailleurs….Mais pas sur « notre » territoire, hein ?!

Et l’avocat de la LRS de préciser : « Cette mise en demeure est une main tendue à ce que les grandes enseignes changent leur communication sur ce sujet à l’avenir ». (re-sic !!)

Alors pour finir je poserai plusieurs questions qui me tarabustent :

La LRS, elle le paie avec quel argent son avocat ? Celui des subventions ?

C’est ça qu’ils appellent « une main tendue » ? On t’envoie l’huissier et on te fout au tribunal ?

On a quand même tué 712 requins (au 30 septembre 2023) depuis le début de cette lucrative « crise requin ». Pour qu’une majorité de surfeurs aille exercer ses talents le plus souvent par n’importe quel temps, à n’importe quelle heure et dans n’importe quelles conditions (eau sale notamment), hors dispositif VRR ou ZONEX et donc en violation flagrante de l’arrêté préfectoral d’interdiction.

Ça va durer jusqu’à quand, cette sinistre blague ?! A quand un retour à une activité de surf « aux risques et périls des intéressés » (L.2213-23 CGCT) ?

https://www.clicanoo.re/article/meteo/2022/06/29/terre-sainte-des-surfeurs-se-mettent-a-leau-malgre-la-houle

A-t-on encore le droit de s’exprimer, le droit de penser par soi-même et le droit de choisir, à la Réunion, sous le règne de la Planète Surf ?

Mais ils se prennent pour qui ces gens-là ?! Le mot LIBERTE, ils connaissent ?

Il y en a qui n’ont pas peur de sombrer dans le ridicule….

Aux dernières nouvelles, la LRS envisagerait de déposer plainte contre Steven Spielberg pour le film les Dents de la Mer. Quoi ? Y-a-pas de surfeurs dedans ? Et alors ?? Spielberg a fait des centaines de millions de dollars avec ce film. Alors sait-on jamais…..