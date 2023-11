Alertes dans les lycées Roland Garros et Pierre Lagourgue

En raison des alertes intervenues ce matin dans les lycées Tamponnais Roland Garros et Pierre Lagourgue.

Le Maire du Tampon André Thien Ah Koon informe les parents que la commune a mis en place une distribution d’eau pour les élèves, ainsi qu’un ramassage scolaire qui se déroulera sur la matinée. Un accompagnement des proviseurs a également été mis en place par la Police municipale et la Gendarmerie afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des élèves et du personnel.