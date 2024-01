Alerte violette.. C’est l’ bouquet ?

À l'heure où tout le monde félicite le Préfet pour sa gestion du phénomène météorologique, on voit assez peu d' sorties quant à cette fameuse alerte violette sur laquelle on pourrait s'arrêter un instant...

Ainsi, il n’était pas venu à l’esprit de nos ainés que ce n’était pas » top « , en pleine alerte rouge, d’envoyer au casse-pipe les pompiers, gendarmes, urgentistes de toute sorte, agents des collectivités, membres des PC ORSEC, etc. ?

Avant que quelqu’un, quelque part, ait cette brillante idée d’alerte violette, on pouvait donc prendre des libertés avec la notion de devoir général, celle qui est à la base d’un certain nombre de codes déontologies en France et de part le monde ?

Auparavant, en plein d’un épisode cyclonique, venir en aide (coûte que coûte aurait pu dire Macron) à son prochain, était plutôt bien vu, quitte pour cela à passer des radiers en crue, enjamber des éboulis, éviter les chutes d’arbres et l’arrivée possible sur sa tronche de projectiles divers. Pour cela, on remettait même des médailles, on passait à la télé, on faisait la une des journaux.

Aujourd’hui, au nom d’on ne sait trop quel principe éthique invoqué par on sait trop quel technocrate, avec la mise en place de l’alerte violette, le citoyen expert en sauvetage doit attendre tranquillement à l’abri le moment où l’Etat décide qu’il est devenu l’heure d’aller sauver ce qui peut encore l’être… Une sacrée avancée…

La cellule de réflexion à l’origine de cette idée d’alerte violette estime-t-elle que nos anciens, se portant au secours des sinistrés sous les bourrasques, n’avaient pas conscience des dangers, ne mesuraient pas ce que l’actuel Préfet nomme à longueur de conférences le » bénéfice / risque » ?

Cette cellule n’a-t-elle pas pensé que l’observation scrupuleuse de cette période violette pouvait conduire à de l’inaction mortifère pour nombre de citoyens en détresse ?

Pendant c’ temps, en matière militaire ou policière, on continue à trouver des justifications pour employer la force, » coûte que coûte « .

Pour zigouiller le gars d’en face, pas d’alerte violette. On n’attend pas.

Faisons ensemble un instant une expérience de pensée :

Si une opération de » maintien de l’ordre » avec des moyens militaires était en cours dans l’île contre de dangereux terroristes, et ce en plein cyclone, la France aurait-elle invoquée l’alerte violette pour laisser s’échapper ces criminels ?

Bien au contraire, on peut penser que les militaires auraient pu tirer un bénéfice tactique pour intervenir avec tout leur professionnalisme en utilisant à leur avantage le contexte météorologique.

C’est la guerre nous dira-t-on… Mais n’est-ce pas aussi un sorte de guerre que la lutte pour sortir » coûte que coûte » des citoyens des différents dangers qui les menacent ?

Jusqu’à présent, pendant des siècles, les sauveteurs professionnels avaient l’obligation de porter secours aux personnes en péril les ayant appelé ou ayant été signalés. C’était là une obligation morale, un contrat moral établit avec la société, au nom de l’intérêt général. Ils faisaient alors preuve d’un dévouement qui honorait pour toujours leur profession.

Cette disposition couleur violette vient, à la Réunion en tout cas, mettre à mal ce grand principe.