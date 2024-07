Airbags “Takata” défectueux : “Ils nous demandent de nous signaler, sans nous proposer de solution”

Avec une vingtaine de décès à travers le monde, le scandale des airbags de l’entreprise japonaise Takata n’en finit pas d’inquiéter les automobilistes concernés, dont des Réunionnais. C’est notamment le cas pour Anaïs qui a eu la mauvaise surprise de découvrir que sa fidèle Yaris de 2004 était concernée par ce problème grave. “J’ai vu sur les réseaux qu’une amie avait dû rentrer précipitamment chez sa famille en Guadeloupe. Je l’avais rencontrée en Australie et j’avais gardé contact avec elle, c’est une très bonne amie. C’est alors qu’elle a partagé qu’elle avait dû rentrer suite au décès de son père, malheureusement mort dans un accident suite à ces airbags. Elle a partagé plein d’informations pour prévenir les gens, et quelques jours avant, j’avais aussi vu un reportage à la télévision. J’ai donc vérifié, et effectivement ma voiture était concernée par le rappel des véhicules”, détaille la jeune femme.

Propriétaire de son véhicule depuis quatre ans, Anaïs a aussitôt pris contact avec Toyota Réunion pour connaître la procédure à suivre. “Sur leur site, ils précisent qu’on doit prendre attache avec eux, mais une fois que c’est fait ils refusent de donner un rendez-vous tant qu’on n’a pas reçu un courrier. Impossible de savoir quand ce courrier arrivera et en attendant, je suis obligée de continuer de conduire une voiture qui peut me tuer, souligne l’automobiliste, inquiète, « d’après ce qu’on sait, le risque augmente avec le temps, mais aussi avec le climat humide et la chaleur. Tout ce qu’on a à La Réunion. Le père de mon amie est décédé suite à un accident mineur dans un rond-point. Qu’est-ce qui va se passer si j’ai un petit choc dans un ralentissement comme il y en a beaucoup sur les routes ? Le cas d’une femme morte alors qu’elle était stationnée me fait peur. Elle attendait une réparation depuis un an, et le fameux courrier est arrivé un mois après le déclenchement de ses airbags.”

En pleine création d’entreprise, Anaïs multiplie les trajets en ce moment. “Entre la banque et les rendez-vous chez des fournisseurs, je n’ai pas le choix. Mes économies sont passées dans ma société et je ne peux pas louer ou emprunter une voiture. Bref, je suis coincée tant que Toyota ne me donne pas un rendez-vous dans l’un de leurs ateliers”. Si elle est en colère devant la lenteur des démarches, Anaïs dénonce surtout la “négligence des constructeurs”. En effet, les autorités américaines accusent l’entreprise japonaise d’avoir délibérément caché que du nitrate d’ammonium était utilisé pour gonfler les airbags, alors qu’il est connu pour se dégrader au fil du temps, pouvant déclencher des explosions aléatoires de ces équipements de sécurité.