Air Seychelles améliore sa connectivité avec des vols directs vers la Réunion

Air Seychelles et Tourism Seychelles sont ravis d’annoncer le lancement de vols saisonniers entre les Seychelles et la Réunion, qui commencera le 30 décembre 2024. Cette initiative vise à renforcer la connectivité et à promouvoir les échanges touristiques entre La Réunion et les Seychelles.

Air Seychelles opérera un vol direct par semaine vers la Réunion en période des vacances d’hiver austral aux dates suivantes : le 30 décembre 2024, le 6 janvier 2025, le 13 janvier 2025 et le 18 janvier 2025 qui comprendra une escale à Maurice. Les rotations des vols ont été méticuleusement conçu pour répondre aux besoins des voyageurs qui souhaitent explorer la beauté naturelle et la richesse culturelle des Seychelles.

Le 30 décembre 2024, le vol décollera de l’aéroport de Roland Garros à 14h50 pour une arrivée à l’aéroport international des

Seychelles à 17h25. Le 6 janvier 2025, le 13 janvier 2025 et le 18 janvier 2025, le vol décollera de l’aéroport international des Seychelles à 08h00 pour une arrivée à l’aéroport Roland Garros de La Réunion à 10h35. Le vol retour à ces dates décollera de La Réunion à 11h35 pour une arrivée aux Seychelles à 14h10.

« S’appuyant sur la réponse positive reçue lors de l’annonce de la signature d’un accord de partenariat sous la forme d’un accord SPA avec Air Austral le mois dernier, et sur les rencontres qui ont suivi avec les professionnels du voyage à La Réunion, nous sommes ravis de lancer ce service saisonnier pour coïncider avec les vacances d’hiver austral et d’offrir un voyage sans contrainte aux Seychelles à temps pour la nouvelle année », a déclaré Sandy Benoiton le directeur général d’Air Seychelles.

Bernadette Willemin, directrice générale marketing de Tourism Seychelles a exprimé son enthousiasme pour les nouveaux vols, déclarant : « Le lancement des vols d’Air Seychelles à destination de la Réunion marque une étape importante qui devrait stimuler les arrivées de visiteurs aux Seychelles. Cette initiative stratégique promet aux touristes réunionnais une meilleure accessibilité à nos plages immaculées, des expériences culturelles inoubliables et des attractions inégalées, renforçant ainsi la position des Seychelles en tant que destination touristique de premier plan dans la région de l’océan Indien. Cette nouvelle liaison souligne l’engagement de Tourism Seychelles et d’Air Seychelles à faciliter des expériences de voyage fluides et à favoriser un plus grand échange culturel entre les Seychelles et la Réunion ».

Bon à savoir :

La compagnie aérienne nationale des Seychelles existe depuis plus de 45 ans. Entièrement détenue par le gouvernement des Seychelles, elle opère au niveau régional depuis son siège de Mahé vers Colombo, Tel Aviv, Johannesburg, Mumbai et Maurice avec des Airbus A320NEO à la pointe de la technologie.

Sur le plan intérieur, la compagnie fait jusqu’à 30 allers-retours par jour vers Praslin, la deuxième plus grande île des Seychelles, ainsi que divers vols charters vers d’autres îles avec sa flotte de twin-otters.