Aides FEADER : nouvelle plate-forme « Euro-Pac », 100% dématérialisée

Le développement rural est au cœur des politiques du Conseil départemental. En tant que chef de file de la politique agricole sur le territoire et autorité de gestion du FEADER depuis 2014, notre collectivité se doit de piloter et d’accompagner, avec l’ensemble des partenaires, le nécessaire développement de l’agriculture réunionnaise.

Le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) contribue au développement des territoires ruraux et vise une agriculture plus équilibrée, plus respectueuse du climat, plus résiliente face au changement climatique, plus compétitive et plus innovante.

Au titre des interventions régionales pour la période 2023-2027, la Réunion se voit dotée d’une enveloppe de près de 260 millions € de FEADER pour soutenir des projets dans les domaines suivants :

• Les investissements agricoles, forestiers et en zone rurale ;

• L’installation des jeunes agriculteurs ;

• Les coopérations dans les secteurs agricole ou forestier ;

• LEADER et plusieurs mesures en faveur du développement rural ;

• La formation et le conseil des agriculteurs.

Pour la période 2023-2027, les dossiers de demande d’aides du FEADER seront intégralement dématérialisés sur la plateforme en ligne EURO-PAC.

Grâce à ce portail vous pouvez :

• Consulter les différents types d’aide proposés ;

• Déposer votre dossier en ligne ;

• Suivre l’avancée de votre demande ;

• Échanger facilement avec nos équipes.

Ce nouvel outil de gestion se veut être la boite à outil de l’accompagnement des acteurs du développement agricole et rural à La Réunion. Nos dispositifs, nos agents, notre force et notre volonté sont à votre disposition, pour vous accompagner, pour vous soutenir et pour bâtir, ensemble, la ruralité réunionnaise d’aujourd’hui et de demain.

Cyrille Melchior,

Président du Conseil départemental de La Réunion