Agression sexuelle : Le grand-père incestueux fait des recherches avant de passer à l’acte

Un septuagénaire accusé de viol sur sa petite-fille alors âgée de 8 ans se défend en accusant celle-ci d'avoir visionné des films pornographiques en espionnant ses parents. Après s'être confié à son entourage, il s'est retracté et nie aujourd'hui les faits qui lui sont reprochés et qui le mènent vers un procès criminel en décembre prochain.