Affaire Epstein : Clinton, Trump et Mickael Jackson cités dans la procédure judiciaire

Une juge de New York a commencé ce mercredi à dévoiler une quarantaine de documents qui contiennent une liste de noms liés à Jeffrey Epstein, accusé de viols et de trafic de mineurs et qui s'est suicidé en prison en 2019. Sont cités dans le millier de pages dévoilées Bill Clinton, Donald Trump, le prince Andrew, ainsi que d'autres célébrités.