Affaire du Médiator : En appel,

En première instance, les laboratoires Servier ont été reconnus coupables de tromperie aggravée, d'homicides et blessures involontaires. Le procès en appel du scandale du Mediator que s'est ouvert en janvier dernier à Paris connait aujourd'hui son dénouement judiciaire. Près de 200 victimes réunionnaises étaient représentées.

En septembre 2019, les laboratoires Servier ont été condamnés lors d’un premier procès dans l’Hexagone pour tromperie aggravée, homicides et blessures involontaires. Ils avaient obtenu la relaxe du chef d’escroquerie. Ce mercredi s’achève le marathon judiciaire avec la décision de la cour d’appel de Paris.

Le médicament commercialisé par Servier, le Médiator, est un antidiabétique, prescrit comme coupe-faim, et qui a entraîné de graves effets secondaires sur des milliers de patients allant dans certains cas jusqu’à provoquer jusqu’à la mort. A la Réunion, environ 200 parties civiles ont été représentées dans leur intérêt par Me Alain Antoine. En 2011, les victimes de l’île s’étaient regroupées en un collectif « Mediator Réunion ». En 2012, la robe noire demandait que des expertises soient réalisées à La Réunion. En 2016 et 2017, les membres du collectif ont régulièrement fait entendre leur voix pour obtenir réparation ainsi que la condamnation des Laboratoires Servier.

En France, l’Agence de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps, devenue ANSM) avait recommandé de ne plus le prescrire Le Médiator comme coupe-faim en 2007. Il a fallu attendre 2009 pour que le Mediator soit retiré du marché français, après avoir été prescrit à environ cinq millions de personnes.