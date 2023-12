Adieu Père Guy Hoareau : homme de foi et d’espérance !

Cher Père Guy , merci pour tout !

Quel dénouement ! En ce samedi 23 décembre 2023 ! Les paroissiens sont encore sous le coup de l’émotion profonde après la mort si brusque de notre cher prêtre et curé : Père Guy HOAREAU. Nous ne saurions cependant passer sous silence cet événement tragique et nous tenons à rappeler ses grandes qualités de pasteur des âmes, sa gentillesse et son inlassable dévouement. Il adressait ses vigoureux enseignements. Durant ses années de pastoration dans diverses paroisses, il a donné le meilleur de lui-même en se consacrant entièrement à l’enrichissement spirituel du peuple de Dieu. Les personnes vulnérables, les malades étaient l’objet de son attention. Il avait le don de captiver l’attention des enfants et ceux-ci lui étaient très attachés. Il connaissait bien les besoins et les tendances de l’époque. Il faisait abstraction d’un préjugé, évitait tout ce qui pouvait aigrir. Sa plus grande joie était d’annoncer la parole et la faire vivre. Il aimait tous ceux qui étaient loin de la religion et voulait que tout le monde se sente accueilli. Homme de foi et d’espérance, il était très investi dans son sacerdoce. Il exerçait avec sérieux et discrétion ses ministères en paroisse. C’est surtout aux hommes et aux femmes de bonne foi, aux esprits qui cherchent la vérité, oui, cette vérité reçue de la part de cet Enfant né dans une étable, avec des animaux quelques heures après sa mort. Chaque jour, des hommes et des femmes meurent dans la rue. Ils sont partis parfois seuls, parfois accompagnés par leurs camarades de route. Ils (elles) ont une commune histoire tragique. Ils (elles) sont morts dans l’indifférence et l’anonymat. En marge de notre société, ils hantent les trottoirs, les sentiers, les ponts. Ce sont nos frères et sœurs en humanité. Leur mort est un scandale. La mort de Père Guy est un scandale qui interpelle chacun de nous à un niveau personnel, diocésain et collectif. Les moins solides dans la foi au sein de la communauté.

L’Église n’a-t-il pas surtout besoin de compassion, de tendresse et de pardon, par-delà le mépris et la sécheresse des cœurs des bien-pensants. Pape, évêques, prêtres, consacrés (es), laïques, laissons-nous donc toujours à nouveau purifier par le sang de Jésus, acceptons de vivre pour Lui et selon Ses normes, et alors notre conscience sera toujours plus en accord avec sa volonté, Sa parole et par conséquent sera une bonne conscience.

Pensée profonde et attentive à tous ces gens qui meurent de façon anonyme et dont personne ne se soucie.

Les plus beaux messages restent et resteront inscrits dans le secret de nos cœurs et de nos prières.

Soyons ensemble, soyons les derniers à pleurer les conditions de sa mort.

Que sa famille veuille bien accepter l’hommage de notre sympathie et l’assurance de nos prières. Son départ est une perte immense qui nous attriste.

Repose dans la paix de Dieu, et que Dieu bon et miséricordieux récompense toutes vos bonnes œuvres !

Marie Annick RAMSAMY-DUFOUR