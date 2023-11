Accueil des participants de la course Grand Large Yachting World Odyssey au port de la pointe des galets

Les voiliers et leur équipage ont été chaleureusement accueillis par la Vice-Présidente du Territoire de l’Ouest, Mireille MOREL-COIANIZ, ainsi que par les agents de l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) et des passionnés de voile à la Réunion.

La Course Grand Large Yachting World Odyssey commémore le 500e anniversaire du premier tour du monde à la voile réalisé par Ferdinand Magellan et Juan Sebastian Elcano. Les participants, qui parcourront plus de 30 000 milles nautiques à travers trois océans, feront escale à La Réunion pendant une semaine avant de poursuivre leur périple vers l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Asie et l’Amérique du Nord, pour finalement revenir à Séville en avril 2024.