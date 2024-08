Accident entre deux Rafale : Un élève et son instructeur sont morts dans la collision

Deux avions Rafale sont entrés en collision ce mercredi en Meurthe-et-Moselle (54). Deux pilotes, un élève et son instructeur, sont morts, a annoncé Emmanuel Macron dans un message sur X, vers minuit. Ils étaient portés disparus tandis qu'un troisième, qui a pu s'éjecter, a vite été retrouvé sain et sauf. La cause de l'accident n'a toujours pas été dévoilée.

Deux avions de chasse de l’escadron transformation Rafale de la base aérienne de Saint-Dizier (Haute-Marne) sont entrés en collision mercredi en milieu de journée, a annoncé un porte-parole de l’armée de l’air et de l’espace à Paris. L’accident s’est produit au sud-ouest de Nancy (Meurthe-et-Moselle). Ces deux Rafale rentraient d’une mission de ravitaillement en Allemagne. Le pilote d’un des deux appareils s’est éjecté avant l’impact et est sain et sauf.

L’instructeur et l’élève pilote qui se trouvaient dans le second appareil étaient toujours portés disparus dans l’après-midi. Peu avant minuit, Emmanuel Macron a annoncé sur X « les décès du capitaine Sébastien Mabire et du lieutenant Matthis Laurens ». « La Nation partage la peine de leurs familles et frères d’armes de la Base aérienne 113 de Saint-Dizier », a écrit le chef de l’Etat. Dans un communiqué du ministère des Armées, Sébastien Lecornu a adressé ses « sincères condoléances et tout [son] soutien aux familles » des victimes, ainsi qu’à « leurs proches et à leurs frères d’armes ». « Ce soir, la Nation toute entière est reconnaissante : jamais, nous ne les oublierons » a-t-il ajouté.

Tous les pilotes concernés sont de nationalité française. Les causes de la collision ne sont pas encore connues. Une enquête est ouverte.