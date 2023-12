Académie des dalons de la Plaine des Cafres : Un projet collectif sur les dangers des réseaux sociaux – 2023

Après 3 mois d’internat, les 12 jeunes garçons et filles de la 26ème promotion de l’Académie des dalons de la Plaine des Cafres ont présenté leur projet collectif, ce mardi 5 décembre, à la salle des fêtes du 23ème km. Au cœur de leur travail, une problématique d’actualité, « les réseaux sociaux : un danger sous-estimé ». Une cérémonie qui s’est déroulée en présence d‘Augustine Romano, vice-Présidente du Département, Freddy Jessu, responsable de la cellule Académie des dalons, des différents partenaires, des familles et de l’équipe encadrante.

La présentation de projet qui se déroule à la fin de la période d’internat est un moment important pour les dalons. Une première étape qui montre l’engagement des jeunes qui ont fait le choix de s’investir dans un parcours de réussite.

C’est sous une forme artistique, plus précisément le cinéma, que la 26ème promotion de l’Académie des dalons a décidé de parler des dangers des réseaux sociaux. Comme le montre l’actualité, les situations de harcèlement peuvent mener des jeunes à se suicider.

« En portant ce projet, vous portez ce regard nécessaire sur le tournant que prend notre société à travers le développement des réseaux sociaux. Un regard critique mais qui se veut être bienveillant, car vous avez conscience des ravages que peuvent faire ces outils, et souhaitez en prémunir le plus grand nombre, au premier rang desquels des jeunes, comme vous, qui sauront être sensible à votre action », a expliqué Augustine Romano, vice-Présidente du Département.

Les partenaires et les familles ont pu découvrir un court-métrage qui reprend plusieurs scènes sur le thème de la violence en lien avec les réseaux sociaux.

Il s’agit pour ces jeunes dalons et dalonnes de montrer ce qu’ils sont capables d’accomplir. Le but étant de leur redonner confiance par une prise de parole en public pour valoriser un projet qu’ils ont porté.

Pendant ce parcours de 3 mois, les volontaires ont pu se remobiliser pour acquérir les règles de la vie en collectivité, valoriser leur capacité, apprendre la citoyenneté ou encore s’inscrire dans un processus de progression.

« L’Académie des dalons n’est pas seulement une école de la vie. C’est une école de la citoyenneté, de la bienveillance, de l’humanité et de la responsabilité », a encore précisé Augustine Romano.

A compter du 9 décembre, ces jeunes s’engageront dans une mission de service civique d’intérêt général d’une durée de 9 mois au sein du Département.

L’Académie des dalons c’est deux structures, une à la Plaine des Cafres et l’autre au Bernica, site historique qui affiche 10 ans d’activité. A ce jour, ce sont plus de 600 jeunes qui sont passés par l’Académie des dalons.