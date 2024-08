Académie des dalons de la Plaine des Cafres : « Luttons contre les discriminations »

Cafres qu’une deuxième académie voit le jour. Ce sont au total 330 volontaires et 28 promotions qui ont été accueillis dans la fraîcheur des hauts. Le programme d’accompagnement s’étend sur 12 mois et combine 3 mois d’internat et 9 mois d’externat sous forme de service civique notamment. Une période de remobilisation pour ces jeunes avec un diagnostic de leurs difficultés pour les aidés à découvrir leurs compétences cachées.

C’est donc la 28ème promotion « Anne Mousse » qui a présenté son projet collectif avec pour thème « Luttons ensemble contre les discriminations ». C’est en se basant sur des chiffres et sur des constats que les volontaires ont choisi de parler de cette problématique. Il faut savoir que 30 % des jeunes femmes à La Réunion ont signalé des discriminations liées au sexe selon une étude de l’INSEE datant de 2021. On constate par ailleurs, qu’un jeune sur cinq dans notre île rapporte des moqueries ou du harcèlement en raison de son apparence selon une étude de l’Université de La Réunion. Des actes qui ont des impacts psychologiques graves qui aboutissent à des échecs scolaires.

« Les jeunes ont réalisé un court métrage poignant mettant en lumière les différents formes de discriminations auxquelles ils peuvent être confrontés. A travers des scénarios authentiques et des témoignages émouvants, ce film vise à promouvoir l’empathie et la solidarité » a expliqué Eric Romano, le responsable de l’Académie des dalons de la Plaine des Cafres. Une sensibilisation à travers des jeux et activités était aussi présentée pour permettre de mieux comprendre les enjeux de la discrimination. Un encouragement pour les jeunes qui n’osent exprimer leur mal être lorsqu’ils sont victimes d’actes discriminatoires.

Visionnez la vidéo :

Projet pédagogique de la promotion 28 : Ensemble luttons contre la discrimination